فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يقترب من 6 ملايين جنيه إيرادات ويتألق بجانب "الحريفة 2”





حقق فيلم "الهنا اللي أنا فيه" نجاحًا ملحوظًا في دور العرض السينمائي، حيث بلغت إيراداته أمس الأحد نحو 1،316،760 جنيهًا.

وبذلك أرتفع إجمالي إيرادات الفيلم منذ بدء عرضه إلى قرابة 6 ملايين جنيه، ليحتل المركز الثاني خلف فيلم "الحريفة 2".

نجوم الفيلم وفريق العمل



يشارك في بطولة الفيلم الفنان كريم محمود عبد العزيز برفقة النجوم دينا الشربيني، ياسمين رئيس، ومريم الجندي، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين.

الفيلم من تأليف الكاتب المبدع أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويمثل العمل التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز وكل من السيناريست أيمن بهجت قمر والمخرج خالد مرعي.

تحضيرات جديدة لمسلسل "البيت بيتي"



على صعيد آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت بيتي" بمشاركة الفنان مصطفى خاطر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزآن الأول والثاني من العمل.

