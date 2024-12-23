فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يقترب من 6 ملايين جنيه إيرادات ويتألق بجانب "الحريفة 2”

الفجر الفني
الهنا اللي أنا فيه
الهنا اللي أنا فيه



حقق فيلم "الهنا اللي أنا فيه" نجاحًا ملحوظًا في دور العرض السينمائي، حيث بلغت إيراداته أمس الأحد نحو 1،316،760 جنيهًا.

 

 

 وبذلك أرتفع إجمالي إيرادات الفيلم منذ بدء عرضه إلى قرابة 6 ملايين جنيه، ليحتل المركز الثاني خلف فيلم "الحريفة 2".

نجوم الفيلم وفريق العمل
 

يشارك في بطولة الفيلم الفنان كريم محمود عبد العزيز برفقة النجوم دينا الشربيني، ياسمين رئيس، ومريم الجندي، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين.

 الفيلم من تأليف الكاتب المبدع أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويمثل العمل التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز وكل من السيناريست أيمن بهجت قمر والمخرج خالد مرعي.

تحضيرات جديدة لمسلسل "البيت بيتي"
 

على صعيد آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت بيتي" بمشاركة الفنان مصطفى خاطر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزآن الأول والثاني من العمل.
 

السيناريست أيمن بهجت قمر الفنان كريم محمود عبد العزيز الفنان مصطفى خاطر المخرج خالد مرعي المركز الثاني إيرادات الفيلم دور العرض السينمائي فيلم الحريفة 2 فيلم الهنا اللي أنا فيه

مواد متعلقة

فيلم "الهنا اللي أنا فيه" يحصد 3 ملايين جنيه خلال 48 ساعة من عرضه

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل- «ثوان تفصلك عن أموالك».. البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)

عاجل| أسماء مكاتب تحويل الأموال لحظيا من الخارج إلى مصر

عاجل| البنوك ترفع أسعار بيع الدولار لـ 51.09 جنيها.. وخبراء: الجنيه سيوقف خسائره عند هذه المستويات

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يقترب من 6 ملايين جنيه إيرادات ويتألق بجانب "الحريفة 2”

دقة ساعة الوداع.. نجم برشلونة يقترب من الرحيل

شبانة: جروس يحدد صفقات الشتاء