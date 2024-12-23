أحمد حلمي لـ محمد سعد: 'أخويا وحبيبي و"الدشاش" هيكسر الدنيا عودة قوية'

الفجر الفني
أحمد حلمي
أحمد حلمي

 


قام النجم أحمد حلمي بتهنئة النجم محمد سعد علي أحدث أفلامه الدشاش والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم ١ يناير لينافس بشكل قوي في هذا الموسم والذي يعتبر عوده قوية للنجم محمد سعد في السينما.

أبطال الدشاش 

 

"الدشاش" من بطوله محمد سعد وزينه وباسم سمره ونسرين امين وخالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي وغيرهم العديد ومن تأليف جوزيف فوزي وانتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز وكن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية ١ يناير.

 

آخر أعمال محمد سعد

 

وكان آخر أعمال محمد سعد هي مسرحية "علي بابا" وجسد شخصية "علي مرسيدس" ميكانيكي سيارات معروف بأمانته، ويتعرض علي لاختبار مدى أمانته بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه "علي بابا"، ويواجه علي فيه مجموعة من التحديات والاختيارات التي تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه خصوصًا بعد أن يواجه علي عصابة الأربعين حرامي، وايضا شارك في مسلسل الحاج إكسلانس، والذي شارك في بطولته شيرين، والفنان أحمد فتحي، ويزو، جيهان خليل، وسامي مغاوري، وكان من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت.


 

 

وأيضا شارك في فيلم "الكنز" الذي شارك فيه نجوم كثر بجانبه مثل محمد رمضان، هند صبرى، روبى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.


قصة فيلم الكنز 
 

ويحكى الفيلم عن (حسن بشر) الذى يقرر العودة من أوروبا عام 1975بعد دراسته لعلوم المصريات إلى منزل العائلة في اﻷقصر، ويكتشف أن والده (بشر الكتاتني) ترك له وصية مسجلة، كما ترك له برديات تعود لفترة حكم الملكة حتشبسوت)، ومذكرات مكتوبة بخط اليد ومنسوبة للبطل (علي الزيبق)، وعلى (حسن) البحث عما يربط كل هذا ببعضه.

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