دومينيك حوراني: "عندي مجموعة أغاني جديدة وهنبدأ بالسنجلاية حلوة" (حوار)

دومينيك حوراني هي فنانة لبنانية متعددة المواهب، اشتهرت بالغناء والتمثيل وعروض الأزياء، وبدأت مسيرتها كعارضة أزياء وحققت نجاحًا كبيرًا في هذا المجال، حيث حصلت على لقب ملكة جمال القارات في وقت مبكر من حياتها المهنية.

دخلت مجال الغناء وأصدرت عدة أغاني لاقت شهرة، خاصة في العالم العربي، مثل أغنيتها “عتريس” و”الخاشوقة”، التي تميزت بأسلوبها الجرئ والمميز، كما خاضت تجربة التمثيل في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، حيث أظهرت موهبتها في تقديم أدوار متنوعة.

حيث التقت عدسات الفجر الفني بالفنانة المتألقة دومينيك، وجاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وتحدثت إلينا عن سبب حماسها للمشاركة في المهرجان، وهل ترى ان المهرجان يفتح فرص جديدة للشباب أو الأفلام القصيرة، وعن مدى أهمية الأفلام القصيرة، وعن أعمالها الفترة القادمة.



وإليكم نص الحوار:



ما الذي حمسك للمشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة؟



ان المهرجان شكله حلو وملئ بناس وأصدقاء حلوة والريد كاربت حلوة والصحافة حلوة وأنا مبسوطة إني ضيفة في المهرجان وان ارى الأفلام التي سيتم فوزها وان شاء الله نفضل كدا طول الوقت احتفالات ومهرجانات.

هل تري ان المهرجان يفتح فرص جديدة للفنانين الشباب أو للأفلام القصيرة؟

اه طبعا هذه المهرجانات تشجع المواهب الجديدة والمنتجين والممثلين بتشجعهم يشتغلوا أعمال جديدة حلوة والمواهب دي تكمل وتفيد أصحابها.

من وجهة نظرك ما مدى أهمية الأفلام القصيرة في السينما وما يميزها حاليًا؟

و كانت ردة فعلها عند سماعها السؤال "مين كتبلك الأسئلة، الأسئلة حلوة والله" بصي أفلام قصيرة لأن كل حاجة بقت قصيرة ولم يكن هناك وقت وكل شيئ أصبح سريعًا سريعًا حتى ارى ابنتي وأصحابها يروا المسلسلات سريعًا حتى تنتهي الأحداث سريعًا وان الآن اصبح الجميع ليس لديه وقت لمشاهدة الأفلام الطويلة.

ما الذي قد يجذبك لتشاركي في بطولة فيلم قصير؟

لو دور صعب جدًا جدًا بيكون تحدي بالنسبالي إني أعمله حتى يمكنني أن أعمل الدور وأظهر فيه حقيقية وأنجح فيه سأشارك فيه سريعًا.

كيف تصفين عام 2024، وما الذي تتمنيه لعام 2025؟



بوصف 2024 إنها كانت تعيسة بعض الشيئ بالنسبة للبنان بينما الآن الحمدالله قد انتهت الحرب وعندي أمل أن 2025 تكون مشعشعة هكذا ومنوره مثل الإضاءات الحلوة إلى هنا، وكل الناس ترجع تتبسط وتوجع لأهلها خاصة في لبنان وسوريا والبدان إلى فيها الحرب وتنتهي الحروب من العالم.

ما الجديد التي تحضرين له الفترة القادمة؟



عندي مجموعة أغاني جديدة مجهزاها بإذن الله هتشوفوا تقريبًا كل شهر أغنية جديدة وهنبدأ بالسنجلاية حلوة.