بين التاريخ والأبداع.. الوثائقية تعرض ماوراء الحشاشين الخميس

قررت الوثائقية عرض فيلم بعنوان ماوراء الحشاشين ليكشف رحلة وثائقية مابين التاريخ والأبداع،يوثق الفيلم مراحل صناعة وإنتاج مسلسل "الحشاشين"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًّا واسعًا داخل مصر وخارجها، خلال عرضه في شهر رمضان الماضي 2024.

ونشرت من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوستر الفيلم معلقة: "رحلة وثائقية بين التاريخ والإبداع.. كيف نشأت فرقة الحشاشين؟ ومَن حسن الصباح؟ وما العلاقة بين حشاشي الأمس وحشاشي اليوم؟".



موعد العرض الأول للفيلم

واستكملت:"انتظروا العرض الأول للفيلم الوثائقي «ما وراء الحشاشين»، الخميس، الساعة 10 مساءً، على شاشة "

الوثائقية".



ترددات قناة الوثائقية

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أحداث مسلسل الحشاشين



تدور أحداث مسلسل الحشاشين في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حول فرقة أسسها حسن الصباح، وهى فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية والتي سماها "الفدائيين"، ومن ثم تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.



نال المسلسل إشادة واسعة رغم الانتقادات المتعلقة باستخدام العامية بدلًا من الفصحى في عمل تاريخي، وهو ما برره صناع العمل برغبتهم في تحقيق تواصل أوسع مع الجمهور المصري



أبطال مسلسل الحشاشين

المسلسل من بطولة النجم كريم عبد العزيز، الذي يؤدي دور حسن الصباح، إلى جانب فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، إسلام جمال، سامي الشيخ، عمر الشناوي، وسوزان نجم الدين، مع ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، إضافةً إلى إن القصة من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.