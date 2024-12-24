عرض "جزيرة مورو" ضمن نوادي مسرح قصور الثقافة بالإسماعيلية

يستمر قصر ثقافة الإسماعيلية، في تقديم عروض الموسم الجديد لنوادي المسرح، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

عرض جزيرة مورو

وشهد القصر، الاثنين، تواصل عروض نوادي مسرح الإسماعيلية، بعرض "جزيرة مورو"، تأليف إياد الخولي، وإخراج خالد طه، وتدور أحداثه، حول مجموعة من المشعوذين، ومجموعة أخرى من البشر، يعشيون فترات بين الماضي والحاضر والمستقبل، ويشاهدون حجم الدمار الذي وصلت له بعض الدول، ويريدون أن يعيشوا في سلام دون حروب أو صراعات.

لجنة التحكيم

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج حمدي حسين، الناقدة د. لمياء أنور، ومصمم الديكور محمد طلعت، وأقيمت ندوة نقدية لمناقشة الجوانب الفنية للعرض بحضور اللجنة المكونة من المخرج سمير زاهر، الكاتبة إسراء محبوب، والمخرج أحمد خليفة.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

عروض نوادي المسرح

ويشهد إقليم القناة وسيناء الثقافي 16 عرضا مسرحيا هذا الموسم في نوادي المسرح؛ حيث يستضيف قصر ثقافة الإسماعيلية عروض نوادي مسرح الإسماعيلية والسويس، ويشهد قصر ثقافة العريش عروض نوادي مسرح شمال سيناء، وتقام عروض نوادي مسرح بورسعيد على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، وتختتم يوم 29 ديسمبر الحالي.

وتقدم هيئة قصور الثقافة، خلال الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، 155 عرضا مسرحيا مجانيا تم اختيارها من قِبل 325 مشروعا، في تجربة هي الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.