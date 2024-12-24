الليلة.. حفلة موسيقية على مسرح معهد الموسيقى العربية

الفجر الفني
المايسترو فاروق البابلى
المايسترو فاروق البابلى

تواصل وزارة الثقافة المصرية جهودها لإحياء إبداعات زمن الفن الجميل، حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا موسيقيًا مميزًا تقدمه فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي.

 

 

و  يُقام الحفل في الثامنة مساء الثلاثاء، 24 ديسمبر، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

 

 

برنامج الحفل: موشحات وأدوار خالدة
 

يتضمن برنامج الحفل مجموعة مميزة من روائع الطرب العربي الأصيل، بما في ذلك موشحات وأدوار وأعمال فنية تنتمي لتراث الموسيقى العربية، مثل:

  • موسيقى "يا غصن بان"
  • موشح "السمع والراح" - "يامالكا قلبي"
  • دور "ضيعت مستقبل حياتي" - "وحياتك أنا بهواك"
  • أغنيات خالدة مثل: "لاموني الناس"، "داري العيون"، "بتسأل ليه عليا"، "يا تمر حنة"، "أوقاتي بتحلو"، "قلبي ومفتاحه"، "أحب عيشة الحرية"، "رمش الغزال"، "بين شطين ومية"، "كدابة"، "تحت الشجر"، و"ودع هواك".

 

 

أصوات متميزة تتألق في الحفل


يشارك في أداء هذه الروائع مجموعة من المطربين والموسيقيين البارزين، من بينهم أحمد الوزيري، ريم حمدي، حنان الخولي، محمد شوقي، محيي صلاح، أسماء كمال، ياسر سليمان، ونهى حافظ.

 

 

 

 

فرقة الموسيقى العربية للتراث: إرث فني مستمر
 

تأسست فرقة الموسيقى العربية للتراث بهدف الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتقديمه للجمهور بأفضل صورة.

 

 

و تُبرز الفرقة الأشكال الموسيقية والغنائية المتنوعة، مثل الموشحات، القصائد، الأدوار، الطقطوقة، المونولوج، والألحان المسرحية.

 

 

 وقدمت الفرقة أولى حفلاتها عام 2004 على مسرح معهد الموسيقى العربية، ومنذ ذلك الحين، أصبحت أحد أعمدة الموسيقى التراثية في مصر، محققة قاعدة جماهيرية واسعة بفضل أدائها الراقي والمتميز.

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