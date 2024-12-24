دنيا سمير غانم تروج لأحدث مسرحياتها "مكسرة الدنيا"

دنيا سمير غانم تروج لأحدث مسرحياتها "مكسرة الدنيا"

الفجر الفني
مكسرة الدنيا
مكسرة الدنيا

 

 

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها ومتابعيها البوستر الرسمي لمسرحية "مكسرة الدنيا"، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

منشور دنيا سمير غانم

وعلقت دنيا على منشورها قائلة: "إنتظرونا في مسرحية مكسرة الدنيا من 3 إلى 7يناير على مسرح محمد العلي في موسم الرياض، إن شاء الله تعجبكم".

دنيا سمير غانم تروج لأحدث مسرحياتها "مكسرة الدنيا"

أبطال مسرحية “مكسرة الدنيا”
 

وتضم مسرحية “مكسرة الدنيا” كلًا من دنيا سمير غانم، كل من محمد ثروت، سامى مغاورى، مريم محمود الجندى، كريم عفيفى، عبدالرحمن ظاظا، وغيرهم من الفنانين.

 

دنيا سمير غانم تعود للدراما رمضان 2025


تستعد الفنانة دنيا سمير غانم للمنافسة في موسم رمضان 2025 بمسلسل جديد يحمل عنوان “عايشة الدور”، والمسلسل يتألف من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث تقدم دنيا قصة مليئة بالمغامرات والرومانسية من خلال شخصية تعيش تجربة حب مميزة.

العمل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، الذي يتولى أيضًا مهمة الإخراج، بينما تتولى إنتاجه شركة محمد أحمد السبكي. وتجري حاليًا التحضيرات النهائية للعمل، مع استمرار الشركة المنتجة في ترشيح النجوم المشاركين في البطولة.

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