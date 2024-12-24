وائل جسار يكشف لـ 'الفجر الفني' إستعدادته لحفله بالقاهرة في ليلة رأس السنة (خاص)

وائل جسار يكشف لـ 'الفجر الفني' عن استعداداته لحفله بالقاهرة في ليلة رأس السنة

الفجر الفني
وائل جسار
وائل جسار

يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفل غنائي مميز ليلة رأس السنة، الموافق 31 ديسمبر الجاري، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث يأتي الحفل ضمن سلسلة احتفالات رأس السنة، وسيقدم وائل جسار باقة من أشهر أغانيه التي يعشقها الجمهور، إلى جانب أجواء احتفالية مميزة بمناسبة استقبال العام الجديد.

الفنان وائل جسار 

 

 

وفي تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني"، أكد جسار أن حفله في القاهرة سيشهد تقديم مجموعة من أغانيه المميزة التي يعشقها جمهوره والتي تتنوع ما بين القديم والحديث، وأنه سيكون حفل مختلف، بالإضافة إلى بعض المفاجآت التي يجهزها خصيصًا لهذه المناسبة.

 

كما أعرب وائل عن حماسه للاحتفال مع جمهوره في مصر ببداية العام الجديد، حيث قال:
"راس السنة في مصر طعمها غير  أنا بقالي 10 سنين متتالين بعمل حفلاتي في مصر، فـ بشكر كل الجمهور اللي بيحبني ويدعمني في حفلاتي في مصر إن شاء الله هتكون حفلة مميزة".

 

وعن إستعدادته للحفل قال:
"في حاجات جديدة إن شاء الله هنغنيها مع بعض وربنا ما يجيب الا الخير بإذن الله".

الفنان وائل جسار 


واختتم وائل جسار تصريحاته للفجر الفني بأمنيته خلال عام 2025، حيث قال:
"أمنيتي خلال عام 2025 إن يعم السلام في المنطقة العربية وبلدي الحبيب لبنان يعيش بسلام زي كل الدول العربية اللي بتمنى ليها الطمأنينة والسلام".

 

وائل جسار 

أحدث أغاني وائل جسار اخبار وائل جسار وائل جسار حفلات وائل جسار القادمة

مواد متعلقة

وائل جسار يحيى حفل رأس السنة فى القاهرة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

نتيجة وملخص أهداف مباراة الإمارات ضد الكويت في كأس خليجي 26

منتخب الكويت يتغلب على الإمارات بثنائية في كأس خليجي 26

عاجل - المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة

وفاة أكثر من 70 شخصًا بسبب الكوليرا خلال أسبوع في شمال جنوبي السودان

تكريم مصطفى خاطر وأحمد شيبة في حفل توزيع جوائز STARS بدبي

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

أفضل أدعية الرسول عند نزول المطر.. مطرنا بفضل الله ورحمته