وائل جسار يكشف لـ 'الفجر الفني' عن استعداداته لحفله بالقاهرة في ليلة رأس السنة

وائل جسار يكشف لـ 'الفجر الفني' إستعدادته لحفله بالقاهرة في ليلة رأس السنة (خاص)

يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفل غنائي مميز ليلة رأس السنة، الموافق 31 ديسمبر الجاري، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث يأتي الحفل ضمن سلسلة احتفالات رأس السنة، وسيقدم وائل جسار باقة من أشهر أغانيه التي يعشقها الجمهور، إلى جانب أجواء احتفالية مميزة بمناسبة استقبال العام الجديد.

الفنان وائل جسار

وفي تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني"، أكد جسار أن حفله في القاهرة سيشهد تقديم مجموعة من أغانيه المميزة التي يعشقها جمهوره والتي تتنوع ما بين القديم والحديث، وأنه سيكون حفل مختلف، بالإضافة إلى بعض المفاجآت التي يجهزها خصيصًا لهذه المناسبة.

كما أعرب وائل عن حماسه للاحتفال مع جمهوره في مصر ببداية العام الجديد، حيث قال:

"راس السنة في مصر طعمها غير أنا بقالي 10 سنين متتالين بعمل حفلاتي في مصر، فـ بشكر كل الجمهور اللي بيحبني ويدعمني في حفلاتي في مصر إن شاء الله هتكون حفلة مميزة".

وعن إستعدادته للحفل قال:

"في حاجات جديدة إن شاء الله هنغنيها مع بعض وربنا ما يجيب الا الخير بإذن الله".

الفنان وائل جسار



واختتم وائل جسار تصريحاته للفجر الفني بأمنيته خلال عام 2025، حيث قال:

"أمنيتي خلال عام 2025 إن يعم السلام في المنطقة العربية وبلدي الحبيب لبنان يعيش بسلام زي كل الدول العربية اللي بتمنى ليها الطمأنينة والسلام".

وائل جسار