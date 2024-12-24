رمضان 2025.. روجينا تعلن إنطلاق تصوير مسلسل "حسبة عمري"

رمضان 2025.. روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل "حسبة عمري"

الفجر الفني
مسلسل حسبة عمري
مسلسل "حسبة عمري"

 


أعلنت الفنانة روجينا عن بدء تصوير مسلسلها الجديد “حسبة عمري”، الذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2025.

 

وأعربت روجينا عن حماسها للمشاركة في هذا العمل، حيث علقت على منشورها قائلة: "بسم الله توكلنا على الله مسلسل حسبة عمري رمضان 2025، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وبفضلك، مدد يارب مدد بلا عدد، المسلسل من تأليف محمود عزت، مدير تصوير عمر حسام، وإخراج مي ممدوح".

كواليس مسلسل “حسبة عمري”

أبطال وصناع مسلسل حسبة عمري

 

والمسلسل من تأليف محمود عزت، وفكرة وإخراج مي ممدوح، ويجمع نخبة من النجوم والنجمات إلى جانب روجينا، منهم عمرو عبد الجليل، علي الطيب، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، وغيرهم من النجوم.

 

تفاصيل مسلسل حسبة عمري 
 

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي إنساني يعكس مواقف وتحديات مختلفة تواجه الشخصيات، مع التركيز على دراما مشوقة تعبر عن صراعات العصر، يعد هذا التعاون الأول بين روجينا والمخرجة مي ممدوح في الدراما التلفزيونية، مما يثير ترقبًا كبيرًا بين الجمهور لمعرفة تفاصيل العمل وأبعاده الفنية.

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