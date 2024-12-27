أكرم حسني يعلن انطلاق تصوير مسلسل "الكابتن"

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشف النجم أكرم حسني، اليوم عن تصوير مسلسل "الكابتن" تمهيدًا لعرضه ضمن المارثون الرمضاني الدرامي 2025، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” انطلاق تصوير العمل، حيث شارك صورته ممسكًا بكلاكيت التصوير، وعلق: “بسم الله، الكابتن رمضان 2025”.

 

تفاصيل مسلسل الكابتن

 

مسلسل الكابتن، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم أكرم حسني خلاله شخصية كابتن طيار يمر بالعديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، فيما تظهر آية سماحة بشخصية خطيبته بالعمل.

 

أبطال مسلسل الكابتن مع أكرم حسني

 

والمسلسل من المقرر عرضه في 15 حلقة، ومن بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد، أحمد عبدالوهاب، أحمد الرافعي، محمد رضوان، سامي مغاوري، وعمر شرقي، والعمل من قصة أيمن الشايب، تأليف عمرو الدالي، إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري شركة K- Media Production.

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