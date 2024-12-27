محمود حافظ لـ الفجر الفني: "هقدم دور مختلف في مسلسل شهادة معاملة أطفال واعشق العمل مع محمد هنيدي"

الفجر الفني
محمود حافظ
محمود حافظ

يشارك الفنان محمود حافظ في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" مع النجم محمد هنيدي، وقد بدأ تصوير مشاهده منذ أيام، وفي هذا السياق تواصل معه الفجر الفني. 

 

 

 

تصريح محمود حافظ: 

 

وسأله عن الشخصية الذي سيقدمها خلال الأحداث وقال:" أنا بعمل دور مختلف تمامًا عن الأدوار اللى قدمتها، والدور مليان تفاصيل كتير وهكون زوج نهي عابدين خلال أحداث المسلسل وان شاء الله يعجب الناس. 

 

 

 

 

وأضاف:" وأنا بعشق العمل مع محمد هنيدي هو وش السعد عليا وديما بقوله كده، ومش أول تجربة معاه لكن كل تجربة بتكون مميزة بالنسبالى". 

 

 

مسلسل “شهادة معاملة أطفال” للفنان محمد هنيدي ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، ويجمعه العمل بالنجم محمد هنيدي. كما يضم المسلسل في بطولته سما إبراهيم، وليد فواز، ومجموعة أخرى من الفنانين.

 

 

 

 

أعمال قادمة لـ محمود حافظ: 

 

وفي سياق آخر تعاقد الفنان محمود حافظ على المشاركة في مسلسل “شباب امرأة”، أحد أشهر كلاسيكيات السينما المصرية، الذي يعود في نسخة درامية مكونة من 15 حلقة، مأخوذة عن رواية الكاتب أمين يوسف غراب. كتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه أحمد حسن. 

 

 

 

آخر أعمال محمود حافظ: 

 

ويذكر أن آخر أعمال محمود حافظ هو مسلسل "عمر افندي "وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

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