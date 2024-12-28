أبرزهم رامي صبري ووائل جسار.. تعرف على نجوم حفلات رأس السنة 2025

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2024 وبداية عام 2025، ومع اقتراب العام الجديد أعلن كثير من نجوم الغناء عن حفلاتهم الغنائية في إحتفالات رأس السنة، ومن أبرز هؤلاء النجوم رامي صبري، وائل جسار، مصطفى حجاج، محمود الليثي، في واحدة من أكبر حفلات رأس السنة في القاهرة، وذلك يوم 31 ديسمبر الجاري.

رامي صبري ووائل جسار

آخر أعمال رامي صبري



وطرح رامي صبري مؤخرًا أغنية "يمكن خير" ضمن ألبوم معايا هتبدع، الذي ضم 8 أغاني هي: معايا هتبدع، لما بيوحشني، يمكن خير، احنا في حتة تانية، إنت الأصل، بتفتكرني ساعات، حبينا، وفاكر نفسك هدية.

آخر أعمال وائل جسار

من جانب آخر كانت آخر أعمال النجم وائل جسار أغنية “ كل وعد” والتى حققت نجاحًا ساحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال مصطفى حجاج

من ناحية أخرى طرح النجم مصطفى حجاج مؤخرًا أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "روح"، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهوره، الأغنية جائت من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، بينما تولى هاني محروس مسؤولية هندسة الصوت والإنتاج، تُعد هذه الأغنية إضافة جديدة لمسيرة حجاج الفنية، وهي تأتي في إطار أغانيه التي تعكس أسلوبه المميز الذي يجمع بين الإيقاع المميز والكلمات العميقة.