حسن الرداد يتصدر التريند.. فما القصة؟

تصدر اسم الفنان حسن الرداد تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما فاجأ الفنان جمهوره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر صورٍ مُبتكرة عبر الذكاء الاصطناعي يظهر فيها مرتديًا زي النادي الأهلي.

وعلّق "الرداد" على الصور قائلًا: "من تقديم النادي الأهلي لصفقة المهاجم الجديد حسن الرداد... بس يا رب ميكنش عندي تصوير وقتكأس العالم للأندية".

حسن الرداد





آخر أعمال الفنان حسن الرداد





وكان آخر أعمال الفنان حسن الرداد هو مسلسل «محارب» الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.





أبطال وصناع مسلسل "محارب"





وشارك في بطولته عددًا من النجوم أبرزهم: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، سلوي عثمان، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمودعمرو محمود ياسين، حسن عيد.