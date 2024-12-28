أشرف زكي ومنير مكرم أبرز الحاضرين في جنازة زوج نشوى مصطفى

وصل جثمان زوج الفنانة نشوى مصطفى، المهندس محمد عماد، إلى مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر، وكان من بين أبرز الحاضرين الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم.

منشور نشوى مصطفى

الفنانة نشوى مصطفى أعلنت خبر الوفاة صباح اليوم، معبرة عن حزنها الشديد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالمغفرة والرحمة.



وقالت نشوى، عبر حسابها على فيس بوك: "اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وأبو ولادى، تعالوا والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الضهر، أبوس ايديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى، الله يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولى انا وولاده بالصبر والثبات".



كان المهندس محمد عماد قد عانى من أزمة صحية مفاجئة، مما أدى إلى وفاته، وحرص عدد كبير من الفنانين والمقربين على تقديم الدعم للفنانة نشوى في هذه اللحظات الصعبة.



آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى

كانت آخر الأعمال الدرامية للفنانة نشوى مصطفى هو مشاركتها في مسلسل "امبراطورية ميم" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الكوميدية والذي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي مميز.



أبطال مسلسل امبراطورية ميم

جدير بالذكر أن مسلسل إمبراطورية ميم ضم نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، حلا شيحة، وغيرهم من النجوم