مواعيد عرض مسلسل فقرة الساحر بطولة طه دسوقي وأسماء جلال

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل "فقرة الساحر" بداية مشوقة، حيث قدمت حبكة مثيرة تمحورت حول عملية سرقة جريئة للوحة شهيرة من متحف محمود خليل، ونجح أبطال القصة الثلاثة في التخطيط للسرقة والهروب باللوحة، ليتمكنوا لاحقًا من بيعها بمبلغ مالي كبير.

تميز العمل بدراما مشوقة جذبت الجمهور منذ اللحظة الأولى، لا سيما مع الأحداث التي شهدت تعقيدات بوليسية مثيرة، مثل القبض على أحد أفراد العصابة من قِبل الشرطة المغربية، مما يمهد لاستكمال سلسلة من المفاجآت والأحداث المتصاعدة في الحلقات القادمة.



تصدر مسلسل فقرة الساحر قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد عرض الحلقة الأولى، التي حظيت بإشادة كبيرة من الجمهور والنقاد، وتزايد البحث عن مواعيد عرض المسلسل، مما يعكس الشعبية التي بدأ يحققها منذ انطلاقه.

موعد عرض مسلسل “فقرة الساحر”

يعرض مسلسل "فقرة الساحر" أسبوعيًا يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً على منصة "يانجو بلاي" الإلكترونية.

المسلسل يقدم مزيجًا من التشويق والغموض، ويحمل توقيع نخبة من نجوم الدراما، مما ساهم في جذب انتباه المشاهدين، إذا كنتِ ترغبين في تفاصيل إضافية عن فريق العمل أو القصة، يمكنني مساعدتك في ذلك.

أبطال مسلسل فقرة الساحر

المسلسل يضم طاقمًا متميزًا من النجوم، بينهم طه دسوقي، أسماء جلال، وعلي قاسم، مما أضاف ثقلًا دراميًا وشخصيات متنوعة.

الحلقة الأولى لاقت استحسان الجمهور، حيث أشاد المشاهدون بالإنتاج والإخراج اللذين جعلا القصة تنبض بالإثارة والغموض.