انهيار نشوى مصطفى أثناء صلاة الجنازة على زوجها

تمر الفنانة نشوى مصطفى، بحالة حزن وانهيار شديد بسبب فقدان زوجها رجل الأعمال محمد عماد، الذي توفي صباح اليوم بشكل مفاجئ.



حيث ظهرت في صلاة الجنازة عليه بمسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس وهي في حالة من التأثر والبكاء الشديد، وأبناؤها كانوا بجانبها في هذا الوقت العصيب، وحرصوا على تقديم الدعم لها أثناء توديع والدهم إلى مثواه الأخير.

في سياق آخر أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن وفاة زوجها صباح اليوم السبت، عبر منشور مؤثر على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، حيث طلبت من جمهورها الدعاء له والمشاركة في صلاة الجنازة.

وقالت نشوى، عبر حسابها على فيس بوك: "اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وأبو ولادى، تعالوا والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الضهر، أبوس ايديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى، الله يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولى انا وولاده بالصبر والثبات".

آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى

كانت آخر الأعمال الدرامية للفنانة نشوى مصطفى هو مشاركتها في مسلسل "امبراطورية ميم" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الكوميدية والذي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي مميز.

أبطال مسلسل امبراطورية ميم

جدير بالذكر أن مسلسل إمبراطورية ميم ضم نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، حلا شيحة، وغيرهم من النجوم.