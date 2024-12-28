2 مليون جنيه إيرادات فيلم "بضع ساعات يومًا ما" ليلة أمس

حقق فيلم "بضع ساعات في يوم ما" نجاحًا ملحوظًا أمس الجمعة، حيث سجل إيرادات مرتفعة في دور العرض السينمائي، حيث يأتي ذلك بعد سلسلة طويلة من التأجيلات التي استمرت لثلاثة أعوام، مما زاد من ترقب الجمهور للفيلم. العمل مقتبس عن رواية للكاتب محمد صادق تحمل نفس الاسم، ويجمع نخبة من النجوم في إطار درامي مميز.

الفيلم يُعد من أبرز الإصدارات السينمائية الحالية، ويُتوقع أن يواصل تحقيق النجاح خلال الأيام المقبلة بفضل قصته وأداء أبطاله.

البوستر الدعائي الرسمي لفيلم بضع ساعات في يوم ما

إيرادات الفيلم

حقق الفيلم إيرادات بلغت 2،051،868 جنيهًا في أول أيام عرضه بالسينمات، ليحتل بذلك المركز الثاني في قائمة إيرادات الأفلام اليومية. تضم القائمة أفلامًا منافسة مثل: "الحريفة 2"، "الهنا اللي أنا فيه"، "بضع ساعات في يوم ما"، "الهوى سلطان"، "مين يصدق".

أبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" يجمع نخبة كبيرة من النجوم الذين يشكلون مزيجًا متناغمًا من الأجيال المختلفة في السينما المصرية، ومن أبرز المشاركين فيه: مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد سلام، أسماء جلال، أحمد صلاح السعدني، محمد الشرنوبي، خالد أنور، ومايان السيد.

الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق، الذي يُعرف بأسلوبه الأدبي المؤثر والمحبب للشباب. العمل يُعتبر تعاونًا جديدًا بين السينما والأدب، ما يضفي عليه قيمة إضافية، يتولى إخراج الفيلم عثمان أبو لبن، المعروف بتميزه في تقديم أفلام ذات طابع بصري مميز.