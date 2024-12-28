“الحريفة 2” يتجاوز 93 مليون جنيه ويصعد إلى المركز السادس في قائمة أعلى الأفلام إيرادات

حقق فيلم “الحريفة 2” إنجازًا جديدًا بتخطيه حاجز الـ93 مليون جنيه في شباك التذاكر، ليحتل المركز السادس في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات.

إيرادات فيلم "الحريفة 2"



حيث حقق فيلم “الحريفة 2” نجاحًا باهرًا في شباك التذاكر خلال الأسابيع الماضية، حيث سجل أمس الجمعة إيرادات بلغت 2 مليون و204 آلاف و533 جنيهًا. وبذلك يرتفع إجمالي إيرادات الفيلم في 25 يومًا إلى 93 مليون و179 ألفًا و963 جنيهًا، ليقتحم المركز السادس في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وتتصدر القائمة الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات، وعلى رأسها “ولاد رزق 3” لأحمد عز، و”بيت الروبي” لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، و”كيرة والجن” لكريم عبد العزيز وأحمد عز، بالإضافة إلى “الفيل الأزرق 2” وكريم عبد العزيز، و”ولاد رزق 2”، لتستمر المنافسة الشرسة بين هذه الأعمال في تصدر شباك التذاكر.

أحداث فيلم "الحريفة 2"



يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.



أبطال الحريفة 2



الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.