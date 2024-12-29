غدََا.. ليلى علوي تحتفل بـ العرض الخاص لفيلم "المستريحة"

الفجر الفني
ليلى علوي
ليلى علوي

 تستعد الفنانة ليلى علوي لحضور العرض الخاص لفيلمها الجديد "المستريحة"، غدًا الإثنين 30 ديسمبر الجاري، في إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر.

وفي وقت لاحق أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "المستريحة” برومو جديد للعمل، تزامنًا مع اقتراب موعد طرحه بدور العرض السينمائي،  يوم 31 ديسمبر في مصر و1 يناير في سينمات الدول العربية.

 

قصة فيلم المستريحة

 

وتدور قصة فيلم المستريحة في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى خلاله بشخصية شاهيناز وتدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.

 

أبطال فيلم المستريحة


يضم فيلم المستريحة بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

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