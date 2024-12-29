مصطفى كامل يعلن عن حفله في ليلة رأس السنة.. تعرف على التفاصيل

أعلن النجم مصطفى كامل، عن استعداده لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة 31 ديسمبر وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام.

منشور مصطفى كامل

نشر مصطفى كامل، البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق عليه قائلًا: "يلا بينا نولع الدنيا ونحتفل مع بعض بالسنة الجديدة مستنيكم في حفلتي ليلة رأس السنة 31 ديسمبر في كونراد القاهرة في أجواء مليانة غنا ورقص الحفلة".



ومن المقرر أن يقدم مصطفى كامل خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.

مصطفى كامل يعلن عن تكريم فناني الثمانينات

في سياق آخر أعلن مؤخرًا نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، عن نيته لإقامة مشروع تكريم فناني الثمانينيات والتسعينيات قائلًا: «خاطبت وزير الثقافة بأن حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم سيكون بداية لحفلات نكرم خلالها كل جيل الثمانينيات والتسعينيات ومنهم حميد الشاعري، وأشكر وزير الثقافة على تبنيه فكرة د. مدحت العدل، والانتصار للفن والموسيقى".