"دور شرير".. محمد هنيدي يكشف عن تفاصيل دوره في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

الفجر الفني
بوابة الفجر

صرح الفنان محمد هنيدي عن ملامح شخصيته في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، والمقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025، وذلك خلال لقاءه ببرنامج "et بالعربي".

 

وقال محمد هنيدي: “بعمل دور شرير لأول مرة من خلال شخصية المحامي عبدالستار واللي بيفوق من غيبوبة بعد 20 سنة ومعروف بتاريخه وماضيه الشرس وأما بيصحى بيلاقي الحياة كلها اتغيرت مع عصر السوشيال ميديا وكدة لإنه طبعا دخل الغيبوبة وهو 2005 صحي وهو 2025 فبيضطر يتعامل مع الواقع اللي لاقاه ده ومن موبايل بزراير لتاتش”.

 

وتابع: “عبدالستار بيبدأ يتعامل مع الصدمات اللي بتقابله في العصر الجديد والتحديات وبيحاول يصلح من ماضيه والعمل مليان مفاجآت وحواديت لأن كل واحد مكتوبله شخصيته بطريقة أنه يكون بطل مش عبدالستار بس، وان شاءالله هتستمتعوا على مدار 30 حلقة”.


تفاصيل مسلسل “شهادة معاملة أطفال”

 

ويظهر محمد هنيدي خلال أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال بشخصية محامي، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، بالإضافة لمجموعة من النجوم منهم جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، نهى عابدين، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطاله.

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