تركي آل الشيخ يروج لـ مسرحية “الطيبين”

الفجر الفني
مسرحية الطيبين
مسرحية الطيبين

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجأة جديدة وهي مسرحية “الطيبين” بطولة النجم أشرف عبدالباقي، ومجموعة من النجوم، وسيتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

وشارك تركي آل الشيخ بوستر مسرحية “الطيبين” عبر حسابه على موقع التغريدات "X"، مُعلقًا: “مسرحية الطيبين الكوميدية من بطولة الفنان أشرف عبدالباقي وأشهر فناني الكوميديا مصطفى خاطر وتوته وأوس أوس، 7 – 11 يناير، مسرح بكر الشدي، بوليفارد سيتي”.

 

أبطال مسرحية الطيبين

 

ويشارك في بطولة المسرحية كلًا من أشرف عبدالباقي، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، روجينا، ومحمد أسامة «أوس أوس».

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