اليوم.. طرح الإعلان التشويقي لفيلم الهندي Sikandar لـ سلمان خان

طرح اليوم الإعلان التشويقي الأول للفيلم الهندي Sikandar للنجم سلمان خان والذي من المقرر طرحه في دور العرض الهندية والعالمية في عيد الفطر 2025، وظهر طابع التشويق والإثارة على البرومو بجانب مشاهد الأكشن التي تم تصويرها بحرافيه شديدة.

وفي سياق آخر تعرض سلمان خان للتهديد من عصابة لورانس بيشنوي اللي طالبته يدفع فدية ضخمة توصل لـ50 مليون روبية هندية، وحسب ما كشفته الصحف الهندية أن الشرطة حصلت على رسالة تهديد موجهة لسلمان من نفس العصابة، وقالوا فيها إنه لو ما دفع المبلغ المطلوب بيكون مصيره مثل صديقه.

مما دفع الشرطة الهندية لوضع فريق أمني خاص مكون من رجال شرطة مدربين، وضع نقاط تفتيش حول بيته وزادت الدوريات في المنطقة، كما قاموا بتركيب كاميرات مراقبة نيات الذكاء الاصطناعي لرصد أي تحركات غريبة.

آخر أعمال سلمان خان:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال سلمان هو فيلم tiger 3 الذي عرض في شهر نوفمبر الماضي في دور العرض الهنديةوالعالمية والمصرية أيضًا، والفيلم من بطولة سلمان خان وهو الجزء الثالث من سلسلة tiger والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرح الجزء الأول لها، وقد كشفت الشركة المنتجة عن ضيوف شرف الفيلم وهما شاروخان بشخصية باثان التيقدمها في فيلمه "Pathan" الذي عرض مؤخرًا، والنجم هيريثيك روشان بشخصية كابير والتي قدمها في أحد أفلامه