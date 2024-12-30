تعرف على إيرادات فيلم "بضع ساعات في يوم ما" أمس السبت

الفجر الفني
هنا الزاهد
هنا الزاهد

 

 

حقق فيلم “بضع ساعات في يوم ما” نجاحًا لافتًا في شباك التذاكر يوم السبت الماضي، حيث بلغت إيراداته مليون و485 ألف جنيه، ويواصل الفيلم جذب الجمهور بأحداثه المميزة وأداء أبطاله، مما يعكس تفاعل المشاهدين مع العمل وإقبالهم الكبير عليه.


أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

تدور أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما" حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطاً يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

 


قصص حب متعددة تجمع أبطال “بضع ساعات في يوم ما” في أجواء ساحرة

كما يشهد فيلم “بضع ساعات في يوم ما” سلسلة من القصص الرومانسية التي تضفي عليه طابعًا مميزًا، أبرزها قصة حب تجمع بين هشام ماجد وهنا الزاهد، وأخرى تربط بين أحمد السعدني ومي عمر، إلى جانب قصة رومانسية مميزة بين أسماء جلال ومحمد الشرنوبي.

و تدور هذه العلاقات وسط أجواء هادئة وجذابة، ليعيد الفيلم التأكيد على أهمية الأعمال الرومانسية واحتفاظها بمكانة خاصة على الساحة الفنية، خاصة مع الانتشار الملحوظ لهذا النوع من الأفلام خلال الفترة الأخيرة.

 

أبطال و صناع فيلم "بضع ساعات في يوم ما"


يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من أبرز النجوم و هم: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، و يعد فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي.

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