بهذه الكلمات.. محمد فؤاد ينعي وفاة الفنان الكبير أحمد عدوية

نعى الفنان محمد فؤاد بخالص الحزن والآسى الفنان القدير الراحل أحمد عدوية، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.



حيث جاء خبر الوفاة بمثابة صدمة لمحبيه وزملائه في الوسط الفني، حيث عُرف محمد بأخلاقه الرفيعة وصوته المميز الذي أكمل به مسيرة والده في الأغنية الشعبية.

لم تُعلن الأسرة بعد تفاصيل الجنازة أو أسباب الوفاة، بينما انهالت تعازي الجمهور والفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستذكرين مشواره الفني وأبرز أغانيه التي أثرت في قلوب عشاقه.

منشور الفنان محمد فؤاد

وعلق محمد فؤاد على منشوره قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ننعي ببالغ الحزن والآسى وفاة المغفور له بإذن الله الفنان الكبير/ أحمد عدوية، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".

محمد فؤاد ينعي وفاة الفنان الكبير أحمد عدوية



كما يُعتبر المطرب أحمد عدوية من أبرز الأسماء في تاريخ الأغنية العربية، حيث قدم لونًا غنائيًا فريدًا ومميزًا في وقته، فتح الباب أمام جيل جديد من المطربين الذين تأثروا بنهجه. ارتبط اسمه بعدد من أبرز نجوم الغناء، وعلى رأسهم العندليب عبد الحليم حافظ، الذي أعرب في أكثر من مناسبة عن إعجابه الكبير بموهبة عدوية وأغانيه.

أبرز أعمال أحمد عدوية

وتميز عدوية بأعمال خالدة لا تزال محفورة في وجدان الجمهور، مثل “زحمة يا دنيا زحمة”، “السح الدح امبو”، و“بنت السلطان”، هذه الأغاني شكّلت علامة فارقة في مسيرته، ورسّخت مكانته كواحد من روّاد الأغنية الشعبية في العالم العربي.