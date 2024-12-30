فيفي عبده ناعية أحمد عدوية: "خبر حزين جدًا توفى إلى رحمة الله اخويا وصديق العمر أحمد عدوية"

نعت الفنانة فيفي عبده بخالص الحزن والآسى الفنان القدير الراحل أحمد عدوية، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.



حيث جاء خبر الوفاة بمثابة صدمة لمحبيه وزملائه في الوسط الفني، حيث عُرف محمد بأخلاقه الرفيعة وصوته المميز الذي أكمل به مسيرة والده في الأغنية الشعبية.

لم تُعلن الأسرة بعد تفاصيل الجنازة أو أسباب الوفاة، بينما انهالت تعازي الجمهور والفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستذكرين مشواره الفني وأبرز أغانيه التي أثرت في قلوب عشاقه.

منشور الفنانة فيفي عبده

وعلقت فيفي عبده على منشورها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خبر حزين جدًا توفى إلى رحمة الله اخويا وصديق العمر الفنان الكبير أحمد عدوية، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أولاده وأحبابه يارب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

فيفي عبده تنعي أحمد عدوية



كما يُعتبر المطرب أحمد عدوية من أبرز الأسماء في تاريخ الأغنية العربية، حيث قدم لونًا غنائيًا فريدًا ومميزًا في وقته، فتح الباب أمام جيل جديد من المطربين الذين تأثروا بنهجه. ارتبط اسمه بعدد من أبرز نجوم الغناء، وعلى رأسهم العندليب عبد الحليم حافظ، الذي أعرب في أكثر من مناسبة عن إعجابه الكبير بموهبة عدوية وأغانيه.

أبرز أعمال أحمد عدوية

وتميز عدوية بأعمال خالدة لا تزال محفورة في وجدان الجمهور، مثل “زحمة يا دنيا زحمة”، “السح الدح امبو”، و“بنت السلطان”، هذه الأغاني شكّلت علامة فارقة في مسيرته، ورسّخت مكانته كواحد من روّاد الأغنية الشعبية في العالم العربي.