ويزو: فرحانة بنجاح مسرحية الباشا والعمل مع كريم عبدالعزيز رائع

أعربت ويزو عن سعادتها بنجاح مسرحية الباشا التى تعرض حاليًا في موسم الرياض، وقالت في تصريحات صحفية أنها سعيدة بالعمل مع النجم كريم عبدالعزيز ووصفته بأنه أكثر من رائع.

وأضافت: " كواليس العمل كانت ممتعة جدا العمل جمعها لأول مرة مع عدد من النجوم في المسرح، مثل: هنا الزاهد، هيدي كرم، جان رامز، وحاتم، مضيفة: “دي أول مرة أتعامل معاهم في المسرح، لكن بصراحة اتبسطت أوي وحسيت إن في بينا كيميا حلوة، وبجد حسيت إننا عيلة.”

وفي سياق آخر نفدت تذاكر مسرحية "الباشا" للنجم كريم عبد العزيز، لمدة 3 أيام بداية من اليوم وهو أول عرض لها على مسرح بكر الشدي ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث رفعت شعار Sold out قبل عرضها الأول بساعات قليلة.

آخر أعمال ويزو:

ويذكر أن آخر أعمال ويزو فيلم اللعب مع العيال، بطولة الفنان محمد إمام، تدور أحداث فيلم اللعب مع العيال، في إطار كوميدي، حول مدرس التاريخ علام، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية؛ فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان، وشارك في بطولة العمل كل من الفنانة أسماء جلال، باسم سمرة، مصطفى غريب، وفاء السيد، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

آخر أعمال مريم عبدالعزيز:

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز الفنية، هو مسلسل "الحشاشين"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

فريق عمل مسلسل “الحشاشين":

وشارك في مسلسل "الحشاشين" كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.