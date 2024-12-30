بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن فريدة سيف النصر

تصدرت الفنانة فريده سيف النصر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت في لايف عبر حسابها بموقع «تيك توك» وتحدثت عن سبب غيابها عن مسلسل «العتاولة» الموسم الثاني، المقرر عرضه رمضان 2025.

ويعرض لكم الفجر الفني في السطور التالية معلومات عن فريدة سيف النصر..

نبذة عن فريدة سيف النصر

صنعت فريدة لنفسها مكانة خاصة في قلوب الجمهور بأسلوبها العفوي وقدرتها على إيصال المشاعر، استطاعت أن تترك بصمة في نفس كل من شاهدها، جسّدت مشاعر الحب والحزن والفرح بعمق واحترافية، ولدت في 10 سبتمبر 1955 في القاهرة، مصر12، درست الأعشاب والطب النبوي ووصلت لتركيبات فعالة، وكشفت عن الوصفة التي أنقذتها من الصلع وأنبتت شعرها من جديد.

مسيرة فريدة سيف النصر الفنية

وبدأت فريدة سيف النصر مسيرتها الفنية في سن مبكرة عندما شاركت في مسابقة جمال الصيف عندما كانت في سن 16 من عمرها، وظهرت على غلاف مجلة السينما والناس، اكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى وجورج سيدهم، الذي ضمها لفرقة ثلاثي أضواء المسرح

أعمال فريدة سيف النصر الفنية

افلام: “الغيبوبة، ديل السمكة، جبر الخواطر، الغجر، المفسدون، حلاوة الروح، قسمة ونصيب، المرشد، صراع الأحفاد، أصدقاء الشيطان، الجوازة دي مش لازم تتم”.

والمسلسلات: “جعفر العمدة، اجري اجري، ابن موت، شيخ العرب همام، موال الحب والغضب، الرحايا، امرأة من نار، عفاريت السيالة، أوراق مصرية، العطار والسبع بنات، دون ذكر أسماء، الاب الروحي، الفتوة، ولاد إمبابة، موسى، العتاولة”

المسرحيات: “مسرحية إثنين في الهوا، مسرحية الدور الرابع شقة رقم 9، مسرحية الفضيحة، مسرحية الخوافين، مسرحية الغبي وأنا بدور شوشو".

أخر أعمال فريدة سيف النصر

وكان اخر اعمال فريدة سيف النصر هو مسلسل العتاولة، حيث ظهرت بشخصية سترة ونالت أنتشار واسع بهذه الشخصية، وشارك فريدة سيف النصر في بطولة مسلسل العتاولة كلًا من أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، ميمي جمال وغيرهم، ودارت أحداثه حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة.