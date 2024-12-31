نرمين الفقي تتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل

تصدر اسم الفنانة نرمين الفقي تريند محرك البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

وتألقت نرمين الفقي في هذه الإطلالة، حيث جاءت أبرزت الصور أناقتها ورقيها، وحازت على إعجاب كبير من متابعيها، وعلقت على الصور، قائلة:"كل عام وكلنا بخير وصحة وسعادة ربنا يفرح قلوبنا ويجعل سنه 2025 سنة فيها حب وراحة بال ونجاح لينا كلنا".

نرمين الفقي

آخر أعمال نرمين الفقي

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.

أبطال وصناع مسلسل “محارب”

شارك في بطولة مسلسل "محارب" مجموعة من النجوم ومنهم: "حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، منة فضالي، أحمد عنان، ماجد المصري، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف: محمد سيد بشير، إخراج: شيرين عادل.