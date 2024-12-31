سهرة رأس السنة "ليلة النجوم ".. مصطفي شعبان وويزو ومحمد شاهين وأورتيجا مع عمرو الليثي

الفجر الفني
سهرة رأس السنة
سهرة رأس السنة

في احتفالية خاصة علي الهواء بمناسبة رأس السنة تحت عنوان " ليلة النجوم " وبمشاركة أكبر شبكة مراسلين تنقل احتفالات الجماهير من شتي المحافظات على شاشة الحياة، ويقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي"، سهرة مختلفة ومميزة ومتنوعة تضم العديد من النجوم والنجمات بمناسبة رأس السنة، وذلك اليوم الثلاثاء، وتمتد السهرة لأكثر من خمس ساعات علي الهواء.

سهرة رأس السنة 

 

تفاصيل الحلقة

 

ويستضيف الليثي النجم مصطفي شعبان في أجرأ حواراته وأهم اعترافاته عن عام 2024، كما يلتقي بنجمة الكوميديا "ويزو "في فقرة ضاحكة مليئة ب الألعاب والمسابقات الطريفة.

 

وفي السهرة  نجم الأغنية الشعبية "اورتيجا "الذي يقدم وصلة غنائية طويلة لأبرز وأهم أغانيه عبر مشواره الفني.

المطرب محمد شاهين

 

كما يشدو المطرب محمد شاهين بأروع أغاني زمن الفن الجميل بالإضافة إلى أغنياته التي حققت انتشارًا كبيرًا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

سهرة راس السنة النجم مصطفى شعبان المطرب محمد شاهين الدكتور عمرو الليثى رأس السنة ويزو وأورتيجا

مواد متعلقة

عمرو الليثي ناعيًا المطرب الشعبي أحمد عدوية: صاحب البصمة الخالدة في عالم الغناء الشعبي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة المصري وسيراميكا كيلوباترا بالدوري والقنوات الناقلة

‏أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة

إصابة 12 مواطنًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19