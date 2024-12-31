سهرة رأس السنة "ليلة النجوم ".. مصطفي شعبان وويزو ومحمد شاهين وأورتيجا مع عمرو الليثي

في احتفالية خاصة علي الهواء بمناسبة رأس السنة تحت عنوان " ليلة النجوم " وبمشاركة أكبر شبكة مراسلين تنقل احتفالات الجماهير من شتي المحافظات على شاشة الحياة، ويقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي"، سهرة مختلفة ومميزة ومتنوعة تضم العديد من النجوم والنجمات بمناسبة رأس السنة، وذلك اليوم الثلاثاء، وتمتد السهرة لأكثر من خمس ساعات علي الهواء.

سهرة رأس السنة

تفاصيل الحلقة

ويستضيف الليثي النجم مصطفي شعبان في أجرأ حواراته وأهم اعترافاته عن عام 2024، كما يلتقي بنجمة الكوميديا "ويزو "في فقرة ضاحكة مليئة ب الألعاب والمسابقات الطريفة.

وفي السهرة نجم الأغنية الشعبية "اورتيجا "الذي يقدم وصلة غنائية طويلة لأبرز وأهم أغانيه عبر مشواره الفني.

المطرب محمد شاهين

كما يشدو المطرب محمد شاهين بأروع أغاني زمن الفن الجميل بالإضافة إلى أغنياته التي حققت انتشارًا كبيرًا علي مواقع التواصل الاجتماعي.