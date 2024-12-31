الدكتور محمد عبد الله متحدث نقابة الموسيقيين ..صوت عدوية مرآة لآلام البسطاء وأحلامهم

متحدث نقابة الموسيقيين عن رحيل عدوية..علمنا كيف تكون البساطة فنًا

الفجر الفني
متحدث نقابة الموسيقيين
متحدث نقابة الموسيقيين واحمد عدوية

أكد الدكتور محمد عبد الله، وكيل ثاني النقيب العام للمهن الموسيقية والمتحدث الرسمي لها، أن رحيل الفنان الكبير أحمد عدوية، ترك وراءه فراغًا لا يعوض في قلوب محبيه وفي ساحة الفن المصري.

 

بيان الدكتور محمد عبدالله: 

 

 

وقال الدكتور محمد عبد الله في بيان صحفي: خسرنا صوتًا من أعذب أصوات مصر، صوتًا كان مرآة لآلام البسطاء وأحلامهم، أحمد عدوية لم يكن مجرد مطرب، بل كان روحًا نابضة بالحياة، حملت إلينا الفرح في أحلى اللحظات، وغنت لنا بصدق لا يعرفه سوى من عاش للفن وأحب الناس بكل كيانه.

 

 

وأضاف عبد الله: إننا لا نرثي فقط فنانًا عظيمًا، بل نودع إنسانًا عاش بسيطًا وأصيلًا، قريبًا من قلوب الملايين، سيظل أحمد عدوية خالدًا بصوته وأغانيه التي ستبقى شاهدة على حبه لمصر وللفن الشعبي.

 

 

واختتم حديثه داعيًا الله أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، قائلًا: رحم الله أحمد عدوية، الرجل الذي علّمنا كيف تكون البساطة فنًا وكيف يتحول الألم إلى أغنية، وتتقدم النقابة بخالص العزاء لأسرته ولكل محبيه، راجين من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

 

 

وفاة أحمد عدوية: 

 

ورحل عن عالمنا أول أمس نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية وشيع جثمانه من مسجد حسين صدقي بمنطقة المعادى، وحرص على الحضور كل من الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وحلمي عبد الباقي وعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحماده هلال وحسام حسني، ودفن عدوية بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة، ويقام العزاء غدآ الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي.

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