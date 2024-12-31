بسبب شروط حفلها.. روبي تتصدر محركات البحث

تصدر اسم الفنانة روبي تريند محركات البحث وخاصة موقع جوجل، وذلك قبل ساعات من حفلها الذي من المقرر أن يقام الليلة، وجاء تصدرها التريند بسبب شروط حفلها الصارمة التي وضعتها مما دفع البعض لانتقادها.

شروط حفل روبي:

وكعادة النجمة روبي تضع شروطا في حفلاتها، حيث أعلنت عن أن الدخول في الحفل الجديد بالملابس الرسمية بعد أن أحيت عددا من الحفلات اشترطت فيها الدخول بالملابس البيضاء ومرة أخرى بالملابس الكتان وغيرها.

وشهدت تذاكر الحفل إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى بالرغم من أن تذاكر حفلات روبي دائما من أغلى التذاكر في الحفلات المصرية والعربية، وطرحت الشركة المنظمة لحفل رأس السنة فئات مختلفة منها باكدج للترابيزة الواحدة بقيمة 120 ألف جنيه.

أعمال روبي القادمة:

وعلى صعيد آخر تستعد النجمة روبي لتقديم مفاجأة لجمهورها خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم من خلال مسلسل "جاني في المنام" مع النجمة نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي وعدد كبير من النجوم.

آخر أعمال روبي:

ويذكر أن آخر أعمال روبي التلفزيونية كان مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، وحقق أصداء إيجابية. في هذا العمل، تألقت بجانب كوكبة من النجوم، منهم أحمد رزق ووفاء عامر، وسلطت الضوء على قضايا اجتماعية بجرأة عبر نص الكاتب إبراهيم عيسى.

من الغناء إلى شاشة الدراما، تواصل روبي استثمار موهبتها الفنية المتنوعة لتبقى واحدة من أبرز نجمات جيلها.