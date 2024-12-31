مفيش كلام يعبر عن حزني.. نادية الجندي تنعي بشير الديك

الفجر الفني
نادية الجندي وبشير
نادية الجندي وبشير الديك

نعت الفنانة نادية الجندي الكاتب الكبير بشير الديك، الذي وافته المنية صباح اليوم، عبر منشور مؤثر على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور نادية الجندي 

 

وكتبت نادية الجندي معبرة عن حزنها الشديد قائلة: "مافيش كلام يعبر عن حزني، على فراق بشير الديك فهو الأخ والصديق والمبدع والكاتب الذي لا يعوض، الله يرحمه يا رب البقاء لله".

منشور الفنانة نادية الجندي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام 

معلومات عن بشير الديك 


بشير الديك يُعد أحد أبرز الكتاب في تاريخ السينما المصرية، إذ قدّم العديد من الأعمال السينمائية البارزة التي تركت بصمة في وجدان الجمهور، وكان له تأثير كبير في مجال الكتابة والإبداع الفني.

 

السيناريست الراحل بشير الديك 


من ناحية أخرى نعت نقابة المهن السينمائية الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك، الذي توفي اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض، وذلك في بيان رسمي أعربت فيه عن حزنها لفقدان أحد أعمدة السينما المصرية.

 

وأوضحت نقابة المهن السينمائية أن مراسم جنازة الراحل ستُقام اليوم في مدافن العائلة بقرية الخياطة بمحافظة دمياط، على أن يقام العزاء يوم الخميس المقبل الموافق 2 يناير 2025، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بقاعة الوهاب.

 

يذكر أن الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك توفي عن عمر يناهز 75 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا غنيًا ساهم في تشكيل ملامح السينما المصرية، ويستعرض لكم موقع الفجر الفني في السطور التالية ملامح من حياة السيناريست الكبير بشير الديك.

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