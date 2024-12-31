الحلقة 8 من مسلسل “المدينة البعيدة” تسجل أعلى نسب مشاهدة وتحقق نجاحًا أستثنائيًا

الحلقة 8 من مسلسل “المدينة البعيدة” تسجل أعلى نسب مشاهدة وتحقق نجاحًا استثنائيًا

عرضت قناة “kanal D” التركية، أمس الإثنين 30 ديسمبر 2024، الحلقة الثامنة من مسلسل “المدينة البعيدة” (Uzak Şehir)، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الأجتماعي، وشهدت الحلقة مشاركة مئات التعليقات على منصة “X”، كما تصدر هاشتاغ (UzakŞehir) قائمة الأكثر تداولًا داخل تركيا وخارجها لساعات طويلة.

مسلسل “المدينة البعيدة”

و حقق مسلسل “المدينة البعيدة” أرقامًا قياسية في نسب المشاهدة، وسط أجواء مشحونة بالتشويق والإثارة في أحداث الحلقة الثامنة، وشهدت الحلقة مواجهة حاسمة، حيث بذلت “صداقات”، والدة “جيهان بورا”، قصارى جهدها لمنع “علياء” من الاستمرار في ممارسة الطب، مما أضفى مزيدًا من التوتر على تطور الأحداث.

حيث أستخدمت “صداقات” كل ما في جعبتها لإيقاف “علياء”، مستغلة نفوذها وسلطتها لإشاعة الخوف بين سكان القرية، وبذكاء خبيث، نشرت الشائعات وزرعت الشكوك، مما دفع الأهالي للابتعاد عن “علياء” ورفض تلقي العلاج على يدها، في تصعيد درامي زاد من تعقيد الأحداث.

أحداث مسلسل "المدينة البعيدة"

“المدينة البعيدة” مسلسل تركي اجتماعي تدور أحداثه في إطار درامي مشوق، حيث تبدأ القصة بعودة “علياء” من كندا إلى تركيا تحمل جثمان زوجها وابنها الصغير، لتنفيذ وصيته الأخيرة، لكن رحلتها تأخذ منحى آخر عندما تجد نفسها محاصرة بين تقاليد صارمة تفرضها عائلة زوجها القوية، التي تمنعها من مغادرة أراضيهم مع ابنها، ومع توالي الأحداث، تنكشف أسرار عائلية دفينة، وصراعات قديمة تعود إلى السطح، لتضع “علياء” في مواجهة مباشرة مع “جيهان”، زعيم العائلة، في معركة تجمع بين الماضي والحاضر.

طاقم عمَل وصناع مسلسل "المدينة البعيدة"

يضم مسلسل “المدينة البعيدة” كوكبة من أبرز نجوم الدراما التركية، من بينهم: أوزان أكبابا (Ozan Akbaba)، سينام أونسال (Sinem Ünsal)، غونجا جيلاسون (Konca Cilasun)، أتاكان أوزكايا (Atakan Özkaya)، وسهرة شاش (Sahra Sas). كما يشارك في العمل نظمي كيرك (Nazmi Kirik)، ديلين دوجر (Dilin Döğer)، مفيد كاياجان (Müfit Kayacan)، فريد كايا (Ferit Kaya)، ألبير تشانكيا (Alper Çankaya)، وإلكاي كايكو أتالاي (Ilkay Kayku Atalay).

ويكتمل فريق العمل بـ أوزان أيهان (Ozan Ayhan)، محمد بولات (Mehmet Polat)، سينان ديميرير (Sinan Demirer)، مينا كيليتش (Mine Kiliç)، زينب كانكوند (Zeynep Kankonde)، وبوراك شفق (Burak Safak). المسلسل من تأليف جوليزار إرماك (Gülizar Irmak) وإخراج أحمد كاتيكسيز (Ahmet Katiksiz).