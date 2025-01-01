"فارس بلا جواد" يضيء شاشات نايل دراما وسيمون تتألق في "ورقة بيضاء" على النهار

2025: عام جديد يحمل عبق الدراما وبريق الحوار



مع أول أيام العام الجديد، تقدم قناة "نايل دراما" لمحبي الدراما المصرية جرعة من الحنين والتشويق بعرض المسلسل الشهير "فارس بلا جواد"، الذي أبدع فيه الفنان القدير محمد صبحي والنجمة الرقيقة سيمون.

المسلسل يعيدنا إلى أجواء الدراما التاريخية الممزوجة بالمغامرة والكوميديا، حيث تتابعون أحداثه المثيرة يوميًا في تمام الساعة الخامسة مساءً، مع إعادته في الواحدة صباحًا والتاسعة صباحًا.

هذا العمل الذي أصبح جزءًا من ذاكرة المشاهدين يقدم رسالة تتجاوز الترفيه لتصل إلى قيمة الهوية والحرية.

سيمون في لقاء خاص على "ورقة بيضاء"

وعلى صعيد آخر، تحل الفنانة سيمون ضيفة مميزة على أولى حلقات البرنامج الحواري الجديد "ورقة بيضاء"، الذي يعرض غدًا على شاشة "النهار" في الخامسة مساءً. تقدم الإعلامية يمنى بدراوي حلقة استثنائية مليئة بالحوار العميق، حيث تتحدث سيمون عن ذكرياتها مع مسلسل "فارس بلا جواد"، ورؤيتها للعام الجديد، وأهم محطات مسيرتها الفنية والشخصية.

البرنامج الذي يحمل عنوانًا يعكس البدايات النقية يعد الجمهور بنقاشات ملهمة، تسلط الضوء على التجارب التي شكّلت حياة ضيوفه، لتصبح نافذة للتأمل واستقبال العام الجديد بروح متفائلة.

"2025: بين الماضي والحاضر"

مع عرض "فارس بلا جواد" وظهور سيمون في برنامج "ورقة بيضاء"، يبدو أن العام الجديد يجمع بين العودة إلى أصول الفن الأصيل والنظر نحو مستقبل مليء بالأحلام والفرص.