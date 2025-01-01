بشكر كل الفنانين والصناع والمبدعين.. الملحن مدين يستقبل العام الجديد بهذه الرسالة

احتفل الملحن مدين،بالعام الجديد على طريقته الخاصة، حيث شارك مقطع فيديو يضم أعماله الغنائية لعام 2024 على حساباته الرسمية بـ مواقع التواصل الاجتماعي.

منشور مدين



وعلق مدين، على الفيديو وكتب: "أعمالي في 2024 الحمدلله ربنا كرمني كرم كبير بنجاحات كبيرة ومهمة السنة دي بشكركم على ردود افعالكم اللي بستناها دايما وبتكون مؤشر النجاح بالنسبالي".

وأضاف:" بشكر كل الفنانين الكبار اللي حققت معاهم النجاحات وبشكر كل الصناع والمبدعين وشركاء النجاحات كل سنة وانتم طيبين ويارب دايما اكون قد ثقتكم فيا واقدملكم اعمال تحبوها أكتر وأكتر".

أغاني 2024 لـ مدين

جدير بالذكر أن مدين، قام بتلحين عدد كبير من الأغاني لكبار نجوم مصر والوطن العربي ومن أبرز الأغاني التي

طُرحت عام 2024 "بيوحشنا "وأيضًا أغنية "الكلمة الحلوة" للهضبة عمرو دياب "و "مازال عالبال "و" قالك نسيني "و" الدهب"، للنجمة شيرين عبد الوهاب، وأغنية "موضوع رجوعنا" للنجم تامر حسني، وأغنية "العقد اللولي" للنجم محمد حماقي.

ويشارك النجم رامي صبري في حصاد مدين لعام 2024 بأغنية "بحكي عليكي" وأيضًا النجم تامر عاشور من خلال أغنية" قد المسؤولية" ويبدع مدين، مع أصالة من خلال أغنية "أعراض الغياب" و"شايلة مني"، ومع المطربة بوسي في أغنية "زيه تاني" ومع مايا دياب في أغنية "تعالى وافرح هنا" وعلى نطاق مختلف يقدم مع القدير مدحت صالح أغنية "واحد طيب، وبينا ميعاد"، ومع جنات في "كأنك روح"، ومع ديانا حداد في أغنية "الناس الحلوة" ومع باتشان في "بعد فراقك".