باسم سمرة: اللي مشتغلتش مع محمد سعد مشتغلش سينما

علق الفنان باسم سمره على تجربة التعاون مع محمد سعد في فيلم الدشاش، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المختلفة، وأنه سعيد بالعمل معه.

تصريحات باسم سمرة:

وقال باسم: اللي ما اشتغلش مع محمد سعد ما اشتغلش سينما"، مؤكدا أنه أستاذ كبير وهو فخور بالعمل معه في فيلم "الدشاش، وسعد في الكواليس جميل جدًا ومتعاون".

برومو فيلم الدشاش:

و سبق أن، طرح الإعلان الرسمي لفيلم «الدشاش» الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد، وذلك على منصة «يوتيوب»، وجاءت أجواء برومو الفيلم في إطار من الإثارة والجريمة بعيدًا عن الكوميديا الهزلية التي اعتاد محمد سعد تقديمها في أعماله، وظهر فيه إبطال العمل: زينة، خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين أمين، أحمد الرافعي ونسرين طافش.

قصة فيلم الدشاش:

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي حول شخص خارج عن القانون، يواجه الكثير من الأعداء، قوي، لا يخشى أحدا، يواجه مواقف في حياته يتسبب في تحولها تمامًا، ويبدأ رحلة التغيير والبحث عن فرصة جديدة بحياة مختلفة عنالتي عاشها ويتصدى إلى العديد من الصعوبات.

يشارك في بطولة فيلم «الدشاش» الفنان محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، نسرين طافش، أحمد الرافعي، من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

يذكر أن فيلم الدشاش يعد عودة محمد سعد إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب دام 6 سنوات منذ آخر أعماله "الكنز 2" في عام 2019، كان من إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم محمد رمضان، هند صبري، وروبي.