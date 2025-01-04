"الدشاش" يحقق نجاحًا كبيرًا في أيام عرضه الأولى

حقق فيلم "الدشاش"، بطولة النجم محمد سعد، نجاحًا لافتًا منذ طرحه في دور العرض، حيث حصد الفيلم إيرادات بلغت مليونين و574 ألفًا و529 جنيهًا، يوم الجمعة الماضي، ليصل إجمالي إيراداته خلال 3 أيام فقط إلى 7 ملايين و180 ألفًا و261 جنيهًا.

كما شهد الفيلم إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تم بيع 20 ألفًا و626 تذكرة في يوم الجمعة وحده، ما يعكس حماس الجمهور لمشاهدة العمل الجديد للنجم محمد سعد، الذي عاد بفيلم يحمل طابع الكوميديا الممزوجة بالإثارة، في إطار درامي مميز.

"الدشاش" يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات

عاد النجم محمد سعد إلى الشاشة الكبيرة بفيلمه الجديد "الدشاش"، الذي يمثل عودته إلى السينما بعد غياب استمر 5 سنوات، حيث كان آخر ظهور سينمائي له كان في فيلم "الكنز" عام 2019، حيث تعاون مع المخرج الكبير شريف عرفة وقدم دورًا مختلفًا كليًا عن أدواره الكوميدية المعتادة، ما أثار إعجاب النقاد والجمهور.

قصة وأبطال فيلم الدشاش

الدشاش يدور حول قصة تجمع بين الأحداث المشوقة والمواقف الكوميدية التي اشتهر بها محمد سعد، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب سعد، ما جعل الفيلم حديث الجمهور منذ الإعلان عن عرضه مثل زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن الفيلم يواصل منافسته القوية في موسم السينما الحالي، وسط توقعات بزيادة الإقبال والإيرادات خلال الأيام المقبلة، خاصة مع الإجازات وعطلات نهاية الأسبوع.