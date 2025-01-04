أحمد العوضي يكشف عن "لزمة" شخصيته في مسلسله الجديد "فهد البطل"

يواصل الفنان أحمد العوضي إبهار جمهوره في كل عمل فني يقدمه، حيث اعتاد على إضافة لمسات خاصة للشخصيات التي يجسدها، من خلال ما يُعرف بـ "اللزمة"، وهى عبارة مميزة تلتصق بشخصية معينة وتصبح جزءًا لا يتجزأ من طبيعتها.



أحمد العوضي يطلق بثًا مباشرًا لاختيار الفائزين في مسابقة جديدة لجمهوره

أطلق الفنان أحمد العوضي بثًا مباشرًا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، لاختيار الفائزين في مسابقتهم الجديدة الـ38 لجمهوره، حيث أعلن عن تقديم جوائز قيمة لـ 10 متسابقين، الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من متابعيه.

خلال البث المباشر، تفاعل العوضي مع جمهوره بطريقة مميزة، حيث قال: "تحبوا أقولكم على حلفان الشخصية اللي هقدمها.. ومصحف ربنا"، هذه العبارة أثارت فضول الجمهور، حيث يتطلع المتابعون لمعرفة المزيد عن الشخصية التي سيقدمها في مسلسله المنتظر "فهد البطل".



تفاصيل مسلسل فهد البطل

"فهد البطل" من المسلسلات المنتظرة بشدة في رمضان 2025، ويعد بمزيد من الإثارة والتشويق على غرار أعماله السابقة التي حققت نجاحًا كبيرًا. الجمهور يتشوق لمعرفة المزيد عن هذه الشخصية الجديدة وكيف سيضيف العوضي إليها لزمته الخاصة.

"فهد البطل" دراما شعبية وصعيدية جديدة في رمضان 2025

يُعد مسلسل "فهد البطل" واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان 2025، حيث يشارك فيه مجموعة من النجوم المميزين تحت إشراف المخرج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

أحداث المسلسل



تدور أحداث "فهد البطل" في إطار درامي شعبي، مع خط درامي صعيدي، مما يعد بمزج مشوق بين الواقع الشعبي والتحديات التي يواجهها أبطال القصة في عالم صعيدي متشابك، المسلسل يتناول قضية اجتماعية محورية من خلال شخصيات متنوعة تتفاعل مع بعضها في ظروف قاسية ومعقدة، ما يجعل من الأحداث أكثر إثارة.

نجوم المسلسل



يشارك في البطولة أحمد العوضي، الذي يقدم شخصية فهد في عمل مميز سيُعرَف بشخصيته الجديدة، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم مثل أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، وأحمد عبدالله محمود، وغيرهم من النجوم.