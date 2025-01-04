القائمة الكاملة لـ أبطال مسلسل سيد الناس رمضان 2025

الفجر الفني
عمرو سعد
عمرو سعد

ينافس الفنان عمرو سعد في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل جديد تحت عنوان "سيد الناس"، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، من إخراج محمد سامي. 

القائمة الكاملة لـ أبطال مسلسل سيد الناس

ويضم مسلسل سيد الناس بطولة كلا من: عمرو سعد، أحمد زاهر، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد رزق، بشري، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، رنا رئيس، ملك زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، احمد فهيم، نشوي مصطفى، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبدالله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبدالجواد، ومحمد غنيم.

قصة مسلسل سيد الناس

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي والإخراج لـ سامي أيضًا، ومن إنتاج صادق الصباح. 

احدث اعمال عمرو سعد 

ومن ناحية أخرى، ينافس عمرو سعد في السينمات العام المقبل بفيلمه الجديد الغربان، والعمل تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي تاريخي، ويعود إلى عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة روميل وهزيمة ألمانيا، ويشاركه البطولة مي عمر، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، والراحل جميل برسوم، والعمل من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

اخر اعمال عمرو سعد

وكان اخر اعمال عمرو سعد هو مسلسل «الأجهر» الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023، ودارت أحداثه، في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها عمرو، الذي يظهر كشخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيه.

أبطال مسلسل سيد الناس أحداث مسلسل سيد الناس مسلسل سيد الناس القائمة الكاملة لـ أبطال مسلسل سيد الناس القائمة الكاملة لـ أبطال مسلسل سيد الناس رمضان 2025 أحدث أعمال عمرو سعد آخر أعمال عمرو سعد عمرو سعد

مواد متعلقة

برعاية وزارة الشباب والرياضة.. مشاركة مثمرة لمدربين الاولمبياد الخاص بالدورة التدريبية المتخصصة في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي

"بنفكر في 3 أجزاء".. عمرو سعد يرد على شائعات خلافه مع محمد سامي

بطريقة طريفة.. عمرو سعد ينفي خلافه مع المخرج محمد سامي

انفراد.. توقف مسلسل "سيد الناس" بعد خلاف عمرو سعد ومحمد سامي وخسارة تصل لـ 60 مليون جنيه
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - شباب بلوزداد يهزم الأهلي بهدف قاتل في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة

كورة لايف الآن : بث مباشر مباراة عمان×البحرين نهائي الخليج بث مباشر دون توقف

نجم الأهلي يطالب باستبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي

قبل مفاوضات الأهلي معه.. الزمالك يرغب في ضم مصطفى محمد

هل الحراك الحالى فى الشارع الإسرائيلى كاف لإبرام صفقة تبادل مع حماس؟.. خبير يوضح

أمجد الشوا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل مساعيه لإخلاء شمال غزة وفرض واقع إنساني كارثي

حقيقة توقيع أكرم توفيق مع الشمال القطري.. وموقف الأهلي من تجديد عقده