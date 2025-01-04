القائمة الكاملة لـ أبطال مسلسل سيد الناس رمضان 2025

ينافس الفنان عمرو سعد في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل جديد تحت عنوان "سيد الناس"، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، من إخراج محمد سامي.

القائمة الكاملة لـ أبطال مسلسل سيد الناس

ويضم مسلسل سيد الناس بطولة كلا من: عمرو سعد، أحمد زاهر، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد رزق، بشري، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، رنا رئيس، ملك زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، احمد فهيم، نشوي مصطفى، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبدالله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبدالجواد، ومحمد غنيم.

قصة مسلسل سيد الناس

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي والإخراج لـ سامي أيضًا، ومن إنتاج صادق الصباح.

احدث اعمال عمرو سعد

ومن ناحية أخرى، ينافس عمرو سعد في السينمات العام المقبل بفيلمه الجديد الغربان، والعمل تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي تاريخي، ويعود إلى عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة روميل وهزيمة ألمانيا، ويشاركه البطولة مي عمر، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، والراحل جميل برسوم، والعمل من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

اخر اعمال عمرو سعد

وكان اخر اعمال عمرو سعد هو مسلسل «الأجهر» الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023، ودارت أحداثه، في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها عمرو، الذي يظهر كشخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيه.