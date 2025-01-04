محمد شاهين يبدأ 2025 بأداء مناسك العمرة

المطرب محمد شاهين بدأ العام الجديد 2025 بروحانية عالية، حيث قام بأداء مناسك العمرة، وشارك متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة له أمام الكعبة المشرفة، تعبيرًا عن الامتنان والاستعداد لبداية جديدة مليئة بالخير والبركة.



منشور محمد شاهين عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

من جانبه نشر الفنان محمد شاهين صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" أثناء أدائه مناسك العمرة أمام الكعبة المشرفة، وعلّق على الصورة قائلًا:

"اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.. أتممت عمرتي في أول السنة رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واصلح لي شأني كله."

منشور الفنان محمد شاهين عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

آخر أعمال المطرب محمد شاهين

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال المطرب محمد شاهين كانت أغنية بعنوان "وجع معتاد"، التي طرحها في الفترة الماضية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، ولاقت الأغنية نجاحًا ملحوظًا.



تفاصيل أغنية وجع معتاد

جدير بالذكر أن أغنية وجع معتاد جائت من كلمات كوثر الجنة أيمن، وألحان معز علي، وتوزيع موسيقي محمد عمار. نالت الأغنية إعجاب الجمهور، إذ عبّرت عن مشاعر الحزن والألم المعتادة، وقدّمها الفنان محمد شاهين بإحساس عالٍ وصوت مميز.