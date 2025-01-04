8 يناير.. موعد عرض مسلسل "إقامة جبرية" على منصة watch it

الفجر الفني
بوابة الفجر

تستعد منصة watch it الرقمية،  لانطلاق مسلسل "إقامة جبرية" وذلك استعدادًا لانطلاقته ضمن مسلسلات الأوف سيزون المقبلة بـعام 2025، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل 8 يناير، كاشفة عن أسماء الشخصيات التي يقدمها الأبطال خلال أحداث العمل.

 

وفي وقت لاحق شاركت watch it عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» البرومو التشويقي لمسلسل «إقامة جبرية»، الذي علقت عليه قائلة: «أنت مش مجرد متفرج، أنت هتكون الطبيب اللي بيحاول يفهم، استنوا مسلسل إقامة جبرية من إنتاجات WATCHIT الأصلية يُعرض حصريًا ابتداءً من 8 يناير».

 

فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”


والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”


وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر منصة watch it آخر العام الحالي.

البرومو التشويقي إقامة جبرية الفنان محمد الشرنوبي الفنان محمود البزاوي الفنانة هنا الزاهد الفنانة ثراء جبيل الفنانة صابرين الفنانة عايدة رياض ثراء جبيل هنا الزاهد سمير فرج شخصية هنا الزاهد عام 2025

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"أنت هتكون الطبيب اللي بيحاول يفهم".. WATCHIT تروج لمسلسل "إقامة جبرية"
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