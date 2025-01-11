عمرو سليم يحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية هذا الموعد

يحيي الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم حفل موسيقي يوم الجمعة، الموافق 17 يناير الجاري، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل الحفل:

ومن المقرر أن يقدم عمرو سليم خلال الحفل مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي حققت نجاحًا واسعًا.

في سياق آخر وجه الموسيقار عمرو سليم الشكر إلى كلًا من شارك في أغنية “النور مكانه في القلوب” للنجم مدحت صالح، مشيرًا أنها أغنية رائعة وقريبة من قلبه وتعبر عن معاني حقيقية.

تصريحات عمرو سليم:

وتابع خلال حلوله ضيفًا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي علي قناة الحياة في سهرة خاصة بمناسبة ليلة رأس السنة:" المطرب الكبير مدحت صالح له محبة كبيرة في قلبي ولا أستطيع أن أوفيه حقه وهو يعلم ذلك جيدًا، وفي كل حفلة أشعر به وهو يهتم بي وبكل شئ وهو عيني التي أرى بها وهو في قلبه نور تجاهي كما أن في قلبي نور تجاهه"، وقام بعزف الأغنية وإهدائها له.