لينا شاماميان: أنا عنيدة جدًا وحلاوة صوتي ورثتها من أمي.. فيديو



أكدت الفنانة السورية لينا شاماميان على أنها ورثت حلاوة الصوت من والدها ووالدتها، حيث كانا يتمتعان بصوت جميل وجذاب، مشيرة إلى نبرة صوتها تشبه صوت والدتها.

تصريحات لينا شماميان:

وكشفت لينا شاماميان، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «كان أصدقائي زمان واحنا صغار يكلموني على التليفون الأرضي، وماما ترد عليهم وتعرف قصصي كلها، وبعدها أصحابي يعرفوا إنها كانت ماما ونظل نضحك».

وأشارت لينا شاماميان إلى أنها كانت «طفلة شقية»، أثناء الطفولة، ولكن مع الوقت تحولت إلى شخصية هادئة؛ بسبب الكبت، قائلة: «أنا عندي ميزة وعيب في نفس الوقت وهي إني شخصية عنيدة جدًا، لأني برج السرطان والطالع برج الميزان والصاعد برج القوس، فأنا سرطان ميزان قوس، وهذه الأبراج عنيدة، وهذه صفة إيجابية وسلبية في ذات الوقت».

وتابعت لينا شاماميان حديثها قائلة: «وأهلى اشتغلوا كتير على أنهم يكسروا فيّا هذه الصفة، وهذا صح إذا بتربي طفل، وفي نفس الوقت كنت بحب أحكي أشياء كتيرة، وأعتقد أن كل إنسان بيتخلق بيبقى عارف عايز أيه، ومع الوقت بنلاقي نفسنا بنعمل كل شئ كان نفسنا فيه، وانا في مرحلة إني بعمل اللي أكون عايزاه».