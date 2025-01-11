رمضان 2025.. تفاصيل شخصية دينا فؤاد في مسلسل "حكيم باشا"

تشارك الفنانة دينا فؤاد في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل جديد تحت عنوان حكيم باشا، من بطولة الفنان مصطفى شعبان.

شخصية دينا فؤاد في مسلسل "حكيم باشا"

وتقدم دينا فؤاد في مسلسل "حكيم باشا" دورًا جديدًا ومختلفًا تمامًا عن أدوارها السابقة، وتظهر بشخصية ذات طابع خاص، تتسم بالتحدي والعمق.

أبطال مسلسل حكيم باشا

ومسلسل «حكيم باشا» بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، محمد نجاتي، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل حكيم باشا

وتدور احداث مسلسل حكيم باشا بمزيج من الإثارة والتشويق، حيث يتعرض مصطفى شعبان للمطاردة من قبل عصابة متورطة في تجارة الآثار، ويسعي للحصول على الآثار التي يمتلكها، وتتصاعد الأحداث وتدخل شخصية مصطفى شعبان في صراعات حادة مع الفنان أحمد صيام، حيث يتنافس كل منهما ليكون الرجل الأول في مافيا بيع الآثار.

آخر أعمال دينا فؤاد

وكانت آخر أعمال دينا فؤاد مسلسل حق عرب، وشاركها العمل أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث العمل حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والتشويق.