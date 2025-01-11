بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض مسلسل «لحظة غضب» على dmc

تصدر مسلسل «لحظة غضب» محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما أعلنت قناة dmc، عن انطلاق عرضه مسلسل «لحظة غضب» اليوم السبت.

مسلسل «لحظة غضب» يتصدر التريند

وحقق مسلسل «لحظة غضب»، بطولة صبا مبارك نجاحا كبيرا وقت عرضه خلال شهر رمضان الماضي، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية.

مواعيد عرض مسلسل «لحظة غضب» على dmc

يعرض مسلسل «لحظة غضب»، على قناة dmc وقناة dmc drama، اليوم السبت، في تمام الساعة 8 مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 2:30 صباحًا، وإعادة ثانية في الساعة 12:30 ظهرًا، ويعرض علي قناة "dmc دراما" في الساعة 11 مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 8 صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في الساعة 4 مساءً.

قصة مسلسل «لحظة غضب»

وتدور أحداث المسلسل «لحظة غضب»، في إطار الإثارة والتشويق، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية، التي تظهر المشكلات، التي تحدث بين طرفين في علاقة حب، وأثار العمل ضجة كبيرة قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والعمل مكون من 15 حلقة.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، يضم في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

اخر اعمال صبا مبارك

وكان اخر اعمال صبا مبارك هو مسلسل وتر حساس، دارت أحداثه إطار اجتماعي تشويقي، وتقدم صبا مبارك من خلاله شخصية سلمى وهي دكتورة تجميل، تواجه تحديات كبيرة في حياتها، حيث يتوفى زوجها في حادث، كما تحاول التغلب على سر قديم من ماضيها، ثم تتورط في علاقة عاطفية تواجه بسببها العديد من الأزمات.

أبطال مسلسل وتر حساس

والمسلسل مكون من 45 حلقة، ومن بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق، محمد العمروسي، لبنى ونس، صالح عبدالنبي، تميم عبده، عزوز عادل، جنى الأشقر، نهال كمال، ونورا مهدي، والعمل من سيناريو وحوار أمين جمال، مينا بباوي، محمد فضل، ومريم منصور، من إخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.