أميرة أديب تنضم لأسرة "عايشة الدور"

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشفت الفنانة أميرة أديب عن مشاركتها في مسلسل دنيا سمير غانم “عايشة الدور”، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

 

ونشرت أميرة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من خلال خاصية "ستوري" فيديو قائلة: “الناس بقالها كتير بتقولي أنتِ مش بتمثلي ليه؟”، ثم تبعته بـ صورة جمعت فيها صُناع المسلسل، وكتبت: “مش عارفة بيعرفوا إزاي المفاجأة.. أشوفكم في رمضان يا حبايب ماما”.

 

وضمت الصورة التي نشرتها أميرة أديب دنيا سمير غانم محمد كيلاني، محمد ثروت، سماء إبراهيم.

 

تفاصيل مسلسل “عايشة الدور”

 

وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصية مُطلقة تمر بالعديد من المفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، والعمل مكون من 15 حلقة.

 

يدور مسلسل عايشة الدور في إطار اجتماعي كوميدي، وتواصل الشركة المنتجة له الترشيح والتعاقد مع النجوم المشاركين في البطولة، والمسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

إخراج أحمد الجندي 15 حلقة الفنانة أميرة أديب الشركة المنتجة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور دنيا سمير غانم رمضان 2025 سماء ابراهيم سمير غانم كريم يوسف

مواد متعلقة

تعرف على تفاصيل مسلسل "عايشة الدور " لـ دنيا سمير غانم

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD