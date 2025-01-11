أميرة أديب تنضم لأسرة "عايشة الدور"

كشفت الفنانة أميرة أديب عن مشاركتها في مسلسل دنيا سمير غانم “عايشة الدور”، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

ونشرت أميرة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من خلال خاصية "ستوري" فيديو قائلة: “الناس بقالها كتير بتقولي أنتِ مش بتمثلي ليه؟”، ثم تبعته بـ صورة جمعت فيها صُناع المسلسل، وكتبت: “مش عارفة بيعرفوا إزاي المفاجأة.. أشوفكم في رمضان يا حبايب ماما”.

وضمت الصورة التي نشرتها أميرة أديب دنيا سمير غانم محمد كيلاني، محمد ثروت، سماء إبراهيم.

تفاصيل مسلسل “عايشة الدور”

وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصية مُطلقة تمر بالعديد من المفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، والعمل مكون من 15 حلقة.

يدور مسلسل عايشة الدور في إطار اجتماعي كوميدي، وتواصل الشركة المنتجة له الترشيح والتعاقد مع النجوم المشاركين في البطولة، والمسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.