محمد عدلي يطرح "نزيل عنبر الرسل" في معرض الكتاب

محمد عدلي يطرح "نزيل عنبر الرسل" في معرض الكتاب

الفجر الفني
المجموعة القصصية
المجموعة القصصية "نزيل عنبر الرسل"

 

 

يستعد الكاتب محمد عدلي، لطرح مجموعته القصصية "نزيل عنبر الرسل" في معرض القاهرة للكتاب، ضمن فعاليات الدورة السادسة والخمسين التي تنطلق في الفترة من ٢٣ يناير حتى ٥ فبراير.

الكاتب محمد عدلي

وتضم المجموعة القصصية ٩ قصص وهي نزيل عنبر الرسل، براءة الذئب، ليلة شتوية قارسة، كليبتومينيا، رفيق الباشا، اغتيال، مشاوير، حب على الهامش، حدث في إقليم كامبانيا.

المجموعة القصصية “نزيل عنبر الرسل”

وتنشر  نزيل عنبر الرسل بالتعاون مع دار ليدرز للنشر، ومن المقرر طرحها في جناح B33 صالة ١ في معرض الكتاب.


محمد عدلي..روائي وسناريست وكاتب محتوى تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة دفعة ٢٠١١، مؤلف مسلسل الانيمشن يحيى وكنوز والذي يتناول الحضارة المصرية القديمة بشكل درامي مشوق وجذاب للأجيال الجديدة  ومؤلف مسلسل نورة، عمل بالعديد من القنوات الاخبارية في بداية حياته العملية وقام بإعداد ورئاسة تحرير العديد من البرامج المتنوعة خلال مسيرته مثل حبر سري وشيخ الحارة وشيف بالبيت على منصة واتش ات وغيرها، وأدار تحرير برنامج بيت السعد، كما صدر  له ثلاثة أعمال أدبية ( فيلوفوبيا - الرقص في الجنة- فيلا ١٠٢).

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