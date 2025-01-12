أول ظهور لـ مي عز الدين بعد وفاة والدتها

الفجر الفني
الحب كله
الحب كله

ظهرت الفنانة مي عز الدين في لوكشين تصوير مسلسلها الجديد، الذي يحمل اسم "الحب كله"، ويشهد الماراثون الرمضاني القادم 2025، منافسة قوية بين كبار النجوم، ومن المقرر عرض العمل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

تفاصيل مسلسل “الحب كله”

 

مسلسل الحب كله من تأليف وإخراج تامر محسن، إنتاج ميديا هب سعدي - جوهر، وتدور قصته في إطار من التشويق والغموض والتناقضات بين عالم الجريمة وغسيل الأموال ومافيا تجارة العملة والحب الذي يخطف القلب دون سابق إنذار، والمفاجآت غير المتوقعة التي تُجبر الأبطال على التعامل معها.


أبطال مسلسل الحب كله

 

يقود بطولة المسلسل عدد من النجوم بخلاف آسر ياسين ومي عزالدين، أشرف عبدالباقي، دياب، سما إبراهيم، ميس حمدان، غادة طلعت، ومن إخراج تامر محسن، ومن المتوقع أن يصل عدد الحلقات إلى 15 حلقة.

اشرف عبدالباقي إخراج تامر محسن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الاعلامية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مى عزالدين مسلسل الحب كله ميس حمدان

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