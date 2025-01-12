فيلم "الدشاش" يتتوج على شباك التذاكر في السينما المصرية

الفجر الفني
بوابة الفجر

أنضم فيلم "الدشاش" للنجم الفنان محمد سعد، ليشارك في منافسة دور العرض السينمائية يوم 1 يناير، وحقق إيرادات بلغت مليون و525 ألف و61 جنيه، تفوقًا على جميع الأفلام السينمائية المتنافسة في موسم رأس السنة، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى أكثر من 25 مليون جنيه.

 


قصة فيلم الدشاش

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.



أبطال فيلم الدشاش 


ويضم فيلم "الدشاش" بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

ابطال فيلم الدشاش احمد الرافعي الفنان محمد سعد باسم سمرة العرض السينمائي جوزيف فوزي سامح عبدالعزيز رشوان توفيق دور العرض السينمائي مريم محمود الجندي نسرين طافش نسرين أمين

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